Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
12Россия — Голландия. Легендарные кадры
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
09:00 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 24 июня. Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

Наверх
Источник: Reuters

В активе 23-летнего теннисиста 2980 очков. Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP две недели назад после того, как на завершившемся 9 июня Открытом чемпионате Франции дошел до стадии четвертьфинала, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Читайте также
Хачанов уступил Берреттини в четвертьфинале турнира в Германии

Даниил Медведев также сохранил свою позицию в рейтинге и занимает 13-е место (2625 очков), Андрей Рублев поднялся на 78-е место (696).

Первая тройка не изменилась — серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 24 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6620;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595;.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4405;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215;.

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;.

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3610;.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980;.

10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785…

13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625…

78 (83). Андрей Рублев (Россия) — 696.

Смотрите также: Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Трансфер Гильерме: развязка близка
Сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу
«Корейский зомби» заработал 100 тыс долларов за 58-секундный бой
Американка продолжила атаку на хореографа Загитовой
Самый титулованный футболист в истории остался без клуба
Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за работы VAR
Боец ММА выиграл нокаутом за 5 секунд и вошел в историю (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь