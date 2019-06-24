Российский теннисист Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP
ТАСС, 24 июня. Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 24 июня. Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге Ассоциации
В активе 23-летнего теннисиста 2980 очков. Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP две недели назад после того, как на завершившемся 9 июня Открытом чемпионате Франции дошел до стадии четвертьфинала, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.
Даниил Медведев также сохранил свою позицию в рейтинге и занимает 13-е место (2625 очков), Андрей Рублев поднялся на 78-е место (696).
Первая тройка не изменилась — серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6620;.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595;.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4405;.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215;.
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3610;.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980;.
10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785…
13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625…
78 (83). Андрей Рублев (Россия) — 696.
Смотрите также: Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта