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11:01 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева поднялась в рейтинге после победы над лучшей теннисисткой планеты

Казахстанка Юлия Путинцева поднялась на четыре позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

На минувшей неделе Путинцева дошла до четвертьфинала турнира серии WTA в британском Бирмингеме, где в двух партиях (3:6, 2:6) уступила будущей финалистке немке Юлии Гергес.

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При этом в 1/8 финала Путинцева со счетом 6:2, 6:3 обыграла на тот момент первую ракетку мира Наоми Осаку из Японии и вошла историю казахстанского тенниса.

В обновленном рейтинге WTA Путинцева занимает 39-е место. Осака же опустилась на вторую строчку, уступив звание первой ракетке мира победительнице турнира в Бирмингеме — австралийке Эшли Барти.

Другие представительницы Казахстана — Зарина Дияс сохранила за собой 89-ю строчку, а 19-летняя Елена Рыбакина поднялась на 111-ю строчку.

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