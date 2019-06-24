Юлия Путинцева поднялась в рейтинге после победы над лучшей теннисисткой планеты

Источник: РИА "Новости"

На минувшей неделе Путинцева дошла до четвертьфинала турнира серии WTA в британском Бирмингеме, где в двух партиях (3:6, 2:6) уступила будущей финалистке немке Юлии Гергес.

Читайте также Казахстанка Путинцева после победы над лучшей теннисисткой мира проиграла 19-й ракетке мира

При этом в 1/8 финала Путинцева со счетом 6:2, 6:3 обыграла на тот момент первую ракетку мира Наоми Осаку из Японии и вошла историю казахстанского тенниса.

В обновленном рейтинге WTA Путинцева занимает 39-е место. Осака же опустилась на вторую строчку, уступив звание первой ракетке мира победительнице турнира в Бирмингеме — австралийке Эшли Барти.