Теннисистка с генетическим заболеванием получила приглашение на Уимблдон
Британская теннисистка Франческа Джонс с генетическим заболеванием получила приглашение выступить на Уимблдоне.
Британская теннисистка Франческа Джонс с генетическим заболеванием получила приглашение выступить на Уимблдоне.
Об этом сообщает Sky.
Девушка страдает необычной болезнью — эктодактильной эктодермальной дисплазией (ЕЕС). Она влияет на то, как спортсменка держит в руках ракетку, а также на способность удерживать равновесие.
В связи с этой болезнью, на руках девушки по четыре пальца, а на ногах — три и пять. Также у нее присутствует расщелина неба.
Однако такой диагноз не мешает девушке добиваться хороших результатов. Джонс вошла в топ-25 молодых теннисистов Великобритании.