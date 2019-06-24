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24 июня, источник: Газета.Ру

Теннисистка с генетическим заболеванием получила приглашение на Уимблдон

Британская теннисистка Франческа Джонс с генетическим заболеванием получила приглашение выступить на Уимблдоне.

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Источник: AFP 2019

Об этом сообщает Sky.

Девушка страдает необычной болезнью — эктодактильной эктодермальной дисплазией (ЕЕС). Она влияет на то, как спортсменка держит в руках ракетку, а также на способность удерживать равновесие.

В связи с этой болезнью, на руках девушки по четыре пальца, а на ногах — три и пять. Также у нее присутствует расщелина неба.

Однако такой диагноз не мешает девушке добиваться хороших результатов. Джонс вошла в топ-25 молодых теннисистов Великобритании.

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