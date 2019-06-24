Теннисистка с генетическим заболеванием получила приглашение на Уимблдон

Девушка страдает необычной болезнью — эктодактильной эктодермальной дисплазией (ЕЕС). Она влияет на то, как спортсменка держит в руках ракетку, а также на способность удерживать равновесие.

В связи с этой болезнью, на руках девушки по четыре пальца, а на ногах — три и пять. Также у нее присутствует расщелина неба.