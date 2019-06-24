На Уимблдоне выступит 18-летняя британка с 8 пальцами

Источник: Sport24

Спортсменка имеет редкое генетическое заболевание — эктродактилию. У Джонс с рождения восемь пальцев на руках и семь на ногах (четыре на левой и три на правой), из-за чего еще в детстве она перенесла множество операций. У нее также нестандартное число зубов.

На данный момент Джонс занимает 297-ю строчку в рейтинге WTA. Уимблдон стартует в следующий понедельник, 1 июля.

«Я всегда считала, что это невероятное удовольствие — делать то, что люди считают недоступным для тебя. Это мой девиз по жизни. Никто не должен быть ограничен чужим мнением», — рассказала Джонс в интервью Sky.

«Она отличается от остальных. Конечно, ей нужно уделять особое внимание некоторым вещам. Ей приходится иначе работать над своим телом. Но она уже в топ-300. Думаю, у нее нет пределов», — рассказал тренер Джонс Альберт Портас.