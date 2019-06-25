Российские теннисистки узнали соперниц в квалификации Уимблдона

Наталья Вихлянцева сыграет с чешкой Анастасией Зарицкой, Софья Жук — с американкой Варварой Лепченко, Анна Калинская — с представительницей Украины Мартой Костюк, Варвара Флинк — с итальянкой Жасмине Паолини, Людмила Самсонова — с Хань Синьюнь из Китая, Валентина Ивахненко — с китаянкой Ма Шючжуе, Анна Блинкова — с Зоуи Хивс из Австралии, Валерия Савиных — с представительницей Бельгии Яниной Викмайер.