Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские теннисистки узнали соперниц в квалификации Уимблдона

Стали известны соперницы российских теннисисток в квалификации Уимблдона в женском одиночном разряде.

Наверх

В отборочном турнире примут участие восемь спортсменок.

Наталья Вихлянцева сыграет с чешкой Анастасией Зарицкой, Софья Жук — с американкой Варварой Лепченко, Анна Калинская — с представительницей Украины Мартой Костюк, Варвара Флинк — с итальянкой Жасмине Паолини, Людмила Самсонова — с Хань Синьюнь из Китая, Валентина Ивахненко — с китаянкой Ма Шючжуе, Анна Блинкова — с Зоуи Хивс из Австралии, Валерия Савиных — с представительницей Бельгии Яниной Викмайер.

В 2019 году Уимблдон пройдёт с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой единственного турнира «Большого шлема», проходящего на траве, является немка Анжелика Кербер. В финале прошлогоднего розыгрыша она выиграла у американки Серены Уильямс — 6:3, 6:3.

 В Москве погибла известная спортсменка!
Великолепные фотографии жены Александра Овечкина!
«Краснодар» — пока лучший. Главное о трансферах клубов РПЛ
«Манчестер Юнайтед» отказался обменять Погба на Неймара
«И так в долгах». Белорусы недовольны Европейскими играми?
Игравшие в России североамериканцы поливают грязью КХЛ
«Каррера мне неинтересен». Первое интервью Глушакова после ухода
Моуринью снова ждут в АПЛ. Но не в топ-клубе
Самая красивая теннисистка мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь