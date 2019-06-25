Надаль пожаловался на неуважение организаторов Уимблдона

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Надаль, являющийся второй ракеткой мира, получил третий номер посева на Уимблдоне-2019. Вторым сеяным стал швейцарец Роджер Федерер, уступающий испанцу одну строчку в мировом рейтинге. Надаль указал на несправедливость регламента жеребьевки.

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«Неважно, под вторым или третьим номером я буду здесь. Но такое отношение считаю неправильным, такого мнения придерживаются и другие игроки. На Уимблдоне не уважают статус теннисистов, которого они достигли по ходу сезона», — заявил Надаль.

Рафаэль Надаль является двукратным победителем Уимблдона. В последний раз испанец стал чемпионом в 2010 году, переиграв в финале чешского теннисиста Томаша Бердых.