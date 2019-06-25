Вихлянцева пробилась во второй круг квалификации Уимблдона
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг квалификации Уимблдонского турнира.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг квалификации Уимблдонского турнира.
В своем стартовом матче Вихлянцева, получившая пятый номер посева в квалификации, обыграла Анастасию Зарыцкую из Чехии — 4:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.
Следующей соперницей россиянки станет немка Антония Лоттнер.