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25 июня, источник: Спорт РИА Новости

Вихлянцева пробилась во второй круг квалификации Уимблдона

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг квалификации Уимблдонского турнира.

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Источник: РИА "Новости"

В своем стартовом матче Вихлянцева, получившая пятый номер посева в квалификации, обыграла Анастасию Зарыцкую из Чехии — 4:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Следующей соперницей россиянки станет немка Антония Лоттнер.

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