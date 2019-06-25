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25 июня, источник: Vesti.kz

Четвертая ракетка мира за десять дней обыграла двух теннисисток из Казахстана

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уступила голландке Кики Бертенс в первом круге турнира серии WTA в британском Истбурне, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: flickr.com/newportcollier

Игра завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Соперницы провели на корте один час и 23 минуты.

В рейтинге WTA 27-летняя Бертенс идет на четвертом месте, а 24-летняя Путинцева — на 39-м. В личных встречах голландка ведет со счетом 6:1.

Для Бертенс победа над Путинцевой стала второй в матчах против представительниц Казахстана за десять дней — 10 июня она в полуфинале турнира в голландском Хертогенбосе за два сета обыграла 18-летнюю Елену Рыбакину (111-е место в рейтинге WTA).

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Не смогла преодолеть барьер первого круга в Истбурне и казахстанка Зарина Дияс, которая со счетом 2:6, 2:6 уступила украинке Лесе Цуренко. Матч длился один час и 15 минут.

В рейтинге WTA 30-летняя Цуренко идет на 33-м месте, а 25-летняя Дияс — на 89-м. По личным встречам счет у соперницы равный — 2:2.

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