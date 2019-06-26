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26 июня, источник: Спорт РИА Новости

Хачанов получил 10-й номер посева на Уимблдоне, Медведев — 11-й

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов получил от организаторов десятый номер посева на Уимблдоне, который пройдет в Лондоне, сообщается на официальном сайте турнира Большого шлема.

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Источник: РИА "Новости"

Другой россиянин Даниил Медведев посеян под 11-м номером. Испанец Рафаэль Надаль, который занимает вторую строчку в рейтинге ATP, получил третий номер посева. На турнире женского одиночного разряда в число сеяных попала россиянка Дарья Касаткина (29-й номер), у американки Серены Уильямс 11-й номер посева.

Первая десятка сеяных выглядят следующим образом:

мужчины — Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Рафаэль Надаль (Испания), Кевин Андерсон (ЮАР), Доминик Тим (Австрия), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Кэй Нисикори (Япония), Джон Изнер (США) и Карен Хачанов (Россия);.

женщины — Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия), Кики Бертенс (Нидерланды), Ангелика Кербер (Германия), Петра Квитова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Элина Свитолина (Украина), Слоан Стивенс (США) и Арина Соболенко (Белоруссия).

Уимблдонский турнир пройдет 1—14 июля. В прошлом году победителями турнира стали Джокович и Кербер.

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