Хачанов получил 10-й номер посева на Уимблдоне, Медведев — 11-й

Другой россиянин Даниил Медведев посеян под 11-м номером. Испанец Рафаэль Надаль, который занимает вторую строчку в рейтинге ATP, получил третий номер посева. На турнире женского одиночного разряда в число сеяных попала россиянка Дарья Касаткина (29-й номер), у американки Серены Уильямс 11-й номер посева.