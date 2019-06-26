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26 июня, источник: Чемпионат.com

Карловский вышел в финал квалификации Уимблдона, Донской проиграл

Российский теннисист Евгений Карловский вышел в решающий раунд квалификационного турнира к Уимблдона.

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В двух партиях он сломить сопротивление испанца Педро Мартинеса (21) — 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут.

На счету Карловского 13 эйсов и 3 брейк-пойнта из 7. Его соперник отметился 2 подачами навылет и 2 двойными ошибками. За выход в основную сетку турнира россиянин поспорит с победителем пары хироки Мория (Япония) — Андреа Арнабольди (Италия).

Соотечественник Карловского Евгений Донской свой матч второго раунда проиграл японцу Ясутаке Учияме — 6:7 (5:7), 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Донской отметился 3 подачами навылет и 1 двойной ошибкой. Взять подачу соперника он не сумел.

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут в период с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом травяного мэйджора является серб Новак Джокович.

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