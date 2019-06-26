Карловский вышел в финал квалификации Уимблдона, Донской проиграл
Российский теннисист Евгений Карловский вышел в решающий раунд квалификационного турнира к Уимблдона.
Российский теннисист Евгений Карловский вышел в решающий раунд квалификационного турнира к Уимблдона.
В двух партиях он сломить сопротивление испанца Педро Мартинеса (21) — 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут.
На счету Карловского 13 эйсов и 3
Соотечественник Карловского Евгений Донской свой матч второго раунда проиграл японцу Ясутаке Учияме — 6:7 (5:7), 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Донской отметился 3 подачами навылет и 1 двойной ошибкой. Взять подачу соперника он не сумел.
Матчи основной сетки Уимблдона пройдут в период с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом травяного мэйджора является серб Новак Джокович.