Кербер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Истбурне

Кербер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Истбурне

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Немка Ангелика Кербер пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в британском Истбурне, призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.