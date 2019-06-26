Кербер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Истбурне
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Немка Ангелика Кербер пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в британском Истбурне, призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Немка Ангелика Кербер пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в британском Истбурне, призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.
Кербер (4-я сеяная) в третьем раунде за 1 час 18 минут победила шведку Ребекку Петерсон со счетом 7:6 (7:4), 6:0.
Соперницей немки в четвертьфинале будет победительница матча Полона Херцог (Словения) — Симона Халеп (Румыния, 6).