Калинская вышла в финал квалификации Уимблдонского турнира

Калинская в матче второго отборочного раунда обыграла хорватку Терезу Мрдежу со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась чуть более часа.

За выход в основную сетку турнира Калинская сыграет с победительницей матча между еще одной россиянкой Натальей Вихлянцевой и немкой Антонией Лоттнер.