Калинская вышла в финал квалификации Уимблдонского турнира
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в решающий раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в решающий раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.
Калинская в матче второго отборочного раунда обыграла хорватку Терезу Мрдежу со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась чуть более часа.
За выход в основную сетку турнира Калинская сыграет с победительницей матча между еще одной россиянкой Натальей Вихлянцевой и немкой Антонией Лоттнер.