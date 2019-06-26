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26 июня, источник: Спорт РИА Новости

Калинская вышла в финал квалификации Уимблдонского турнира

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в решающий раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Калинская в матче второго отборочного раунда обыграла хорватку Терезу Мрдежу со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась чуть более часа.

За выход в основную сетку турнира Калинская сыграет с победительницей матча между еще одной россиянкой Натальей Вихлянцевой и немкой Антонией Лоттнер.

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