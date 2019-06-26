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26 июня, источник: Спорт РИА Новости

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В третьем круге Александрова встречалась с Еленой Остапенко из Латвии. При счете 6:3, 2:1 в пользу Александровой Остапенко отказалась от продолжения матча. Соперницы провели на корте 56 минут.

В четвертьфинале Александрова встретится с третьей ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

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