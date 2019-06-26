Блинкова вышла в финал квалификации Уимблдона
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финальный раунд квалификации Уимблдонского турнира.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финальный раунд квалификации Уимблдонского турнира.
Блинкова во втором круге квалификации взяла верх над итальянкой Мартиной Ди Джузеппе со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 11 минут.
Место в основной сетке Уимблдона Блинкова оспорит с победительницей пары Кэролайн Доулхайд (США) — Тереза Мартинцова (Чехия).