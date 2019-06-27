Российская теннисистка Варвара Флинк пробилась в основную сетку Уимблдона
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Флинк пробилась в основную сетку Уимблдонского турнира.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Флинк пробилась в основную сетку Уимблдонского турнира.
В матче решающего раунда квалификации Флинк переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:3, 4:6, 8:6. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
Основные соревнования на третьем в сезоне турнире Большого шлема пройдут с 1 по 14 июля.