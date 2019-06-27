Блинкова не смогла выйти в основную сетку Уимблдонского турнира
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в основную сетку Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в основную сетку Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.
Блинкова в финальном раунде квалификации уступила чешке Терезе Мартинцовой со счетом 6:4, 3:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 16 минут.
Матчи основной сетки Уимблдонского турнира пройдут с 1 по 14 июля.