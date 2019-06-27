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27 июня, источник: Спорт РИА Новости

Блинкова не смогла выйти в основную сетку Уимблдонского турнира

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в основную сетку Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.

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Источник: РИА "Новости"

Блинкова в финальном раунде квалификации уступила чешке Терезе Мартинцовой со счетом 6:4, 3:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

Матчи основной сетки Уимблдонского турнира пройдут с 1 по 14 июля.

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