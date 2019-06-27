Блинкова не смогла выйти в основную сетку Уимблдонского турнира

Блинкова не смогла выйти в основную сетку Уимблдонского турнира

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в основную сетку Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.