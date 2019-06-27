Александрова проиграла в четвертьфинале турнира в Истбурне

Александрова проиграла в четвертьфинале турнира в Истбурне

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира в британском Истбурне, призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.