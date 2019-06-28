Шарапова показала свой дом
За считанные дни до старта Уимблдона американский журнал Architectural Digest рассказал о доме, в котором живет в Калифорнии Мария Шарапова. Она все в нем сделала сама.
За считанные дни до старта Уимблдона американский журнал Architectural Digest рассказал о доме, в котором живет в Калифорнии Мария Шарапова. Она все в нем сделала сама.
Все, кто работал с российской суперзвездой над проектом, дизайном и декором, сходятся во мнении: Шарапова с самого начала точно знала, как именно должен выглядеть и функционировать ее дом. Она была самым интеллигентным и обязательным клиентом из всех, с кем им доводилось работать, а ее индивидуальность — успешной спортсменки, эстета и бизнесвумэн — отражена в каждой мельчайшей детали в ее жилище.
— Я была одержима процессом создания этого дома. Я могла прямо с самолета, вернувшись с турнира, поехать на стройку, или в офис архитекторов, или на мебельную фабрику. Это был мой проект, и я не хотела делегировать никакую ее часть кому бы то ни было, — говорит Мария.
«Ее рабочая этика поражает, — рассказывает Грант Киркпатрик, один из архитекторов, создававших дом Шараповой. — Сказать, что она просто сотрудничала с нами, значит, совершенно неадекватно описать ее отношение и влияние на проект. Она вникала в малейшие детали, вплоть до доставки материалов».
Смотрите также: Роналду — № 1. Шарапова — № 21. Рейтинг топ-спортсменов
Обитель Шараповой — это трехэтажное здание, расположенное на склоне с обширным видом на океан. На входе — стены из гладкого бетона, лестница и мостик. Все это ведет к немалого размера бассейну и зоне отдыха на свежем воздухе. Выйти к бассейну можно прямо
От центральной зоны идут два крыла. В одном на первом этаже — жилая и обеденная зоны и кухня, наверху — хозяйская спальня. В другом — спальни и ванные комнаты для гостей. Там же, в подвале, есть дорожка для боулинга.
— Я вдохновляюсь японской архитектурой и эстетикой минимализма, — говорит Шарапова об элегантном дизайне и декоре своего дома. — Я не росла среди множества вещей. Для меня «назахламленный» значит «здоровый». Если ты
При всем своем минимализме дом Шараповой не лишен души и теплоты. Архитектурные детали из беленого дуба, кедра и известкового туфа контрастируют с большим количеством стекла и бетона.
С обстановкой дома Шараповой помогала дизайнер Куртни Эплбаум, которая организовала микс из грубого антиквариата, привезенного из Азии, Африки и Европы.
«Мария — супервосприимчива и ориентирована на детали. Ни один стул или стол не приехал в ее дом, пока она его не проанализировала, детально не рассмотрела и не обсудила. Она обращает внимание на каждый стежок и желобок», — рассказала дизайнер.
Все специалисты, трудившиеся в доме Шараповой, утверждают, что их утонченная клиентка заставила их работать за пределами привычной зоны комфорта. Все для того, чтобы создать
«Я постоянно говорила всем, что это должен быть лучший дом, который они