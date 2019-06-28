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28 июня, источник: Спорт-Экспресс

Шарапова показала свой дом

За считанные дни до старта Уимблдона американский журнал Architectural Digest рассказал о доме, в котором живет в Калифорнии Мария Шарапова. Она все в нем сделала сама.

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Все, кто работал с российской суперзвездой над проектом, дизайном и декором, сходятся во мнении: Шарапова с самого начала точно знала, как именно должен выглядеть и функционировать ее дом. Она была самым интеллигентным и обязательным клиентом из всех, с кем им доводилось работать, а ее индивидуальность — успешной спортсменки, эстета и бизнесвумэн — отражена в каждой мельчайшей детали в ее жилище.

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— Я была одержима процессом создания этого дома. Я могла прямо с самолета, вернувшись с турнира, поехать на стройку, или в офис архитекторов, или на мебельную фабрику. Это был мой проект, и я не хотела делегировать никакую ее часть кому бы то ни было, — говорит Мария.

«Ее рабочая этика поражает, — рассказывает Грант Киркпатрик, один из архитекторов, создававших дом Шараповой. — Сказать, что она просто сотрудничала с нами, значит, совершенно неадекватно описать ее отношение и влияние на проект. Она вникала в малейшие детали, вплоть до доставки материалов».

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Обитель Шараповой — это трехэтажное здание, расположенное на склоне с обширным видом на океан. На входе — стены из гладкого бетона, лестница и мостик. Все это ведет к немалого размера бассейну и зоне отдыха на свежем воздухе. Выйти к бассейну можно прямо из-за стола или с дивана в гостиной — через раздвижные двери. Архитектор так и говорит: это задумывалось, как единое пространство.

От центральной зоны идут два крыла. В одном на первом этаже — жилая и обеденная зоны и кухня, наверху — хозяйская спальня. В другом — спальни и ванные комнаты для гостей. Там же, в подвале, есть дорожка для боулинга.

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— Я вдохновляюсь японской архитектурой и эстетикой минимализма, — говорит Шарапова об элегантном дизайне и декоре своего дома. — Я не росла среди множества вещей. Для меня «назахламленный» значит «здоровый». Если ты чем-то не пользуешься, значит, тебе это не нужно.

При всем своем минимализме дом Шараповой не лишен души и теплоты. Архитектурные детали из беленого дуба, кедра и известкового туфа контрастируют с большим количеством стекла и бетона.

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С обстановкой дома Шараповой помогала дизайнер Куртни Эплбаум, которая организовала микс из грубого антиквариата, привезенного из Азии, Африки и Европы.

«Мария — супервосприимчива и ориентирована на детали. Ни один стул или стол не приехал в ее дом, пока она его не проанализировала, детально не рассмотрела и не обсудила. Она обращает внимание на каждый стежок и желобок», — рассказала дизайнер.

Все специалисты, трудившиеся в доме Шараповой, утверждают, что их утонченная клиентка заставила их работать за пределами привычной зоны комфорта. Все для того, чтобы создать по-настоящему единственный в своем роде дом.

«Я постоянно говорила всем, что это должен быть лучший дом, который они когда-либо делали. Я очень много путешествую по миру и с удовольствием останавливаюсь в самых невероятных местах. Но мой дом — мой абсолютный фаворит. Думаю, так и должно быть», — утверждает теннисная суперзвезда. ​.

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