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28 июня, источник: Спорт РИА Новости

Хачанов сыграет с корейцем в первом круге Уимблдона

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Уимблдонского турнира встретится с Сун Ву Квоном из Южной Кореи.

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Источник: Спорт РИА Новости

Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая состоялась в пятницу. Хачанов получил десятый номер посева на турнире, соперник россиянина пробился в основную сетку через квалификацию.

Соотечественник Хачанова Даниил Медведев, получивший 11-й номер посева, в первом круге сыграет с итальянцем Паоло Лоренци.

Матчи основной сетки Уимблдонского турнира пройдут с 1 по 14 июля.

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