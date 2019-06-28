Хачанов сыграет с корейцем в первом круге Уимблдона
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Уимблдонского турнира встретится с Сун Ву Квоном из Южной Кореи.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Уимблдонского турнира встретится с Сун Ву Квоном из Южной Кореи.
Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая состоялась в пятницу. Хачанов получил десятый номер посева на турнире, соперник россиянина пробился в основную сетку через квалификацию.
Соотечественник Хачанова Даниил Медведев, получивший 11-й номер посева, в первом круге сыграет с итальянцем Паоло Лоренци.
Матчи основной сетки Уимблдонского турнира пройдут с 1 по 14 июля.