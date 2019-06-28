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28 июня, источник: ТАСС

Шарапова сыграет с французской теннисисткой Пармантье в первом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова встретится с француженкой Полин Пармантье в первом круге Уимблдона, третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. Жеребьевка турнира прошла в пятницу в Лондоне.

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Источник: Reuters

Шарапова, которая занимает 80-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на прошлой неделе вернулась к выступлениям после пятимесячного перерыва. Спортсменка дошла до второго круга турнира в Мальорке, где проиграла немке Ангелик Кербер. Пармантье в рейтинге WTA занимает 82-ю строчку.

Шарапова является победительницей 39 турниров WTA, она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, Уимблдон.

Россиянка Светлана Кузнецова в первом круге встретится с Алисон ван Эйтванк из Бельгии, в случае выхода во второй раунд соперницей россиянки может стать первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии, которая в первом круге сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай. Анастасия Павлюченкова сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии, Варвара Флинк — с испанкой Паулой Барбосой, Екатерина Александрова — с чешкой Катериной Синяковой, Анна Калинская — с полькой Магдой Линетт, Виталия Дьяченко — с француженкой Кристиной Младенович, Маргарита Гаспарян — с немкой Анной-Леной Фридзам, Анастасия Потапова — с Джил Тайхманн из Швейцарии, Дарья Касаткина (29-й номер посева) — с представительной Австралии Айлой Томлянович, Вероника Кудерметова — с бельгийкой Исалин Бонавентюре.

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака в первом круге Уимблдона сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана, победительница 23 турниров серии Большого шлема американка Серена Уильямс — с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе, Винус Уильямс — с 15-летней американкой Коко Гауфф. Прошлогодняя победительница турнира Кербер сыграет с соотечественницей Таней Марией.

Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля. Призовой фонд турнира составит $49,43 млн.

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