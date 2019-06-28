Шарапова сыграет с французской теннисисткой Пармантье в первом круге Уимблдона

Шарапова, которая занимает 80-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на прошлой неделе вернулась к выступлениям после пятимесячного перерыва. Спортсменка дошла до второго круга турнира в Мальорке, где проиграла немке Ангелик Кербер. Пармантье в рейтинге WTA занимает 82-ю строчку.

Россиянка Светлана Кузнецова в первом круге встретится с Алисон ван Эйтванк из Бельгии, в случае выхода во второй раунд соперницей россиянки может стать первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии, которая в первом круге сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай. Анастасия Павлюченкова сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии, Варвара Флинк — с испанкой Паулой Барбосой, Екатерина Александрова — с чешкой Катериной Синяковой, Анна Калинская — с полькой Магдой Линетт, Виталия Дьяченко — с француженкой Кристиной Младенович, Маргарита Гаспарян — с немкой Анной-Леной Фридзам, Анастасия Потапова — с Джил Тайхманн из Швейцарии, Дарья Касаткина (29-й номер посева) — с представительной Австралии Айлой Томлянович, Вероника Кудерметова — с бельгийкой Исалин Бонавентюре.