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28 июня, источник: Чемпионат.com

Звонарёва, Родина и Цибулкова снялись с Уимблдона

Россиянки Вера Звонарёва и Евгения Родина, а также представительница Словакии Доминика Цибулкова снялись с Уимблдона, который стартует 1 июля.

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Источник: РИА "Новости"

В основной сетке их заменят «лаки-лузеры» — американки Кристина Макхэйл, Лорен Дэвис и чешка Мари Бузкова.

«С грустью вынуждена объявить, что я не смогу выступить на Уимблдоне в этом году. Около месяца назад моя травма ахиллова сухожилия вновь вернулась, и, к сожалению, ситуация улучшилась недостаточно, чтобы я смогла выступать на высочайшем уровне. Это очень нелегко для меня, особенно учитывая, что на прошлом Уимблдоне я дошла до четвертьфинала. У меня остались невероятные воспоминания. Мне будет не хватать местных болельщиков и милых прогулок по Уимблдону», — написала Цибулкова в своём «инстаграме».

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер.

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