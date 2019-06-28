Русская теннисистка Дьяченко рассказала о проблемах с едой на турнирах Большого шлема

«В последнее время на турнирах Большого шлема испортилась еда, но на Уимблдоне она по-прежнему очень хорошая, лучшего качества. Из еды можно найти все, что душе захочется. Но теннисисты обычно едят пасту, она быстро усваивается. Огромное количество риса, много салата, много мяса. Ну и, конечно, огромное количество клубники. Хотя в последние годы она немного испортилась, уже не такая вкусная, как раньше.