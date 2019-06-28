Русская теннисистка Дьяченко рассказала о проблемах с едой на турнирах Большого шлема
28-летняя русская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала о проблемах с едой на турнирах Большого шлема, но в то же время отметила, что на Уимблдоне она
28-летняя русская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала о проблемах с едой на турнирах Большого шлема, но в то же время отметила, что на Уимблдоне она
«В последнее время на турнирах Большого шлема испортилась еда, но на Уимблдоне она
На Уимблдоне можно взять еду с собой, чтобы поужинать дома. Очень часто мы живем не в отелях, а в частных апартаментах. Поэтому для игроков это очень удобно — взять с собой еду домой. На других Шлемах это отменили, но на Уимблдоне все
Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 1 июля. Дьяченко в 1-м круге сыграет против француженки Кристины Младенович.