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28 июня, источник: Sport24

Русская теннисистка Дьяченко рассказала о проблемах с едой на турнирах Большого шлема

28-летняя русская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала о проблемах с едой на турнирах Большого шлема, но в то же время отметила, что на Уимблдоне она по-прежнему очень хорошая.

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Источник: Sport24

«В последнее время на турнирах Большого шлема испортилась еда, но на Уимблдоне она по-прежнему очень хорошая, лучшего качества. Из еды можно найти все, что душе захочется. Но теннисисты обычно едят пасту, она быстро усваивается. Огромное количество риса, много салата, много мяса. Ну и, конечно, огромное количество клубники. Хотя в последние годы она немного испортилась, уже не такая вкусная, как раньше.

На Уимблдоне можно взять еду с собой, чтобы поужинать дома. Очень часто мы живем не в отелях, а в частных апартаментах. Поэтому для игроков это очень удобно — взять с собой еду домой. На других Шлемах это отменили, но на Уимблдоне все по-прежнему. Каждому игроку выделяют специальные карточки с определенным кредитом, и ты можешь брать еду, — цитирует Дьяченко «Рейтинг Букмекеров».

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 1 июля. Дьяченко в 1-м круге сыграет против француженки Кристины Младенович.

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