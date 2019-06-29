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29 июня, источник: Чемпионат.com

Шарапова поддержала ЛГБТ-сообщество

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова опубликовала фотографию в футболке с поддержкой ЛГБТ-сообщества с надписью «Все заслуживают любви».

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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова опубликовала фотографию в футболке с поддержкой ЛГБТ-сообщества с надписью «Все заслуживают любви».

В этом наряде 32-летняя спортсменка открывала отдел по продаже своих конфет в лондонском магазине Kingdom Of Sweets.

Напомним, стало известно имя первой соперницы Шараповой на Уимблдоне в женском одиночном разряде. Россиянка стартует на турнире матчем с француженкой Полин Пармантье. Соревнования пройдут на травяных кортах с 1 по 14 июля. В 2018 году победу на Уимблдоне одержала немка Анжелика Кербер.

В настоящее время Мария является 80-й ракеткой мира. Ранее она восстановилась после травмы плеча.

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