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29 июня, источник: Спорт РИА Новости

Плишкова стала победительницей турнира в Истбурне

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова завоевала титул на теннисном турнире в британском Истбурне, призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.

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Источник: Reuters

Плишкова (2-я сеяная) в финале за 1 час 12 минут победила немку Ангелику Кербер (4) со счетом 6:1, 6:4.

Для 27-летней Плишковой это 14-й титул в карьере в одиночном разряде.

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