Плишкова стала победительницей турнира в Истбурне
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова завоевала титул на теннисном турнире в британском Истбурне, призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова завоевала титул на теннисном турнире в британском Истбурне, призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.
Плишкова (2-я сеяная) в финале за 1 час 12 минут победила немку Ангелику Кербер (4) со счетом 6:1, 6:4.
Для 27-летней Плишковой это 14-й титул в карьере в одиночном разряде.