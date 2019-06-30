Джокович поблагодарил Надаля и Федерера за помощь в достижении успеха

«Безусловно, мне не было особенно радостно стать частью эпохи Федерера — Надаля в начале своей карьеры. Ведь я не выиграл многие турниры “Большого шлема” из-за них. Однако теперь это уже совсем другая история. Я очень рад быть частью этой эпохи. Это соперничество сделало меня лучшим игроком мира. Я много раз говорил, что Надаль и Федерер дополняли мою игру», — заявил спортсмен.