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09:59 (мск), источник: Газета.Ру

Джокович поблагодарил Надаля и Федерера за помощь в достижении успеха

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свое соперничество с испанским спортсменом Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером, передает ATP.

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Первая ракетка мира поблагодарил своих оппонентов за то, что они помогли ему добиться успеха.

«Безусловно, мне не было особенно радостно стать частью эпохи Федерера — Надаля в начале своей карьеры. Ведь я не выиграл многие турниры “Большого шлема” из-за них. Однако теперь это уже совсем другая история. Я очень рад быть частью этой эпохи. Это соперничество сделало меня лучшим игроком мира. Я много раз говорил, что Надаль и Федерер дополняли мою игру», — заявил спортсмен.

Джокович также отметил, что именно Надаль и Федерер помогли ему найти мотивацию. Он также считает, что их противостояние принесло много пользы самому теннису.

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