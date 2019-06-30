Джокович поблагодарил Надаля и Федерера за помощь в достижении успеха
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свое соперничество с испанским спортсменом Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером, передает ATP.
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свое соперничество с испанским спортсменом Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером, передает ATP.
Первая ракетка мира поблагодарил своих оппонентов за то, что они помогли ему добиться успеха.
«Безусловно, мне не было особенно радостно стать частью эпохи Федерера — Надаля в начале своей карьеры. Ведь я не выиграл многие турниры “Большого шлема”
Джокович также отметил, что именно Надаль и Федерер помогли ему найти мотивацию. Он также считает, что их противостояние принесло много пользы самому теннису.