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11:24 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Дарья Касаткина сохранила 30-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 30 июня. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 30-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в воскресенье.

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1 июля в Лондоне стартует Уимблдон. Из-за начала третьего в сезоне турнира серии Большого шлема обновленный рейтинг опубликован в воскресенье, а не в понедельник.

Россиянка Екатерина Александрова переместилась с 52-го на 45-е место. Американка Серена Уильямс вернулась в первую десятку, поднявшись на одну строчку. Австралийка Эшли Барти продолжает лидировать в рейтинге, японка Наоми Осака занимает второе место, третье — чешка Каролина Плишкова.

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Рейтинг WTA от 30 июня:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6495 очков;.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6377;.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055;.

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5430;.

5 (5). Ангелик Кербер (Германия) — 4805;.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4555;.

7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 4063;.

8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 3868;.

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682;.

10 (11). Серена Уильямс (США) — 3411…

30 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1745…

45 (52). Екатерина Александрова (Россия) — 1193;.

46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…

59 (58). Вероника Кудерметова (Россия) — 994…

62 (61). Маргарита Гаспарян (Россия) — 929…

71 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 815…

73 (73). Евгения Родина (Россия) — 805…

78 (77). Вера Звонарева (Россия) — 769…

80 (80). Мария Шарапова (Россия) — 740…

83 (86). Виталия Дьяченко (Россия) — 710;.

84 (87). Анна Блинкова (Россия) — 704.

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