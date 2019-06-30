Россиянка Дарья Касаткина сохранила 30-е место в рейтинге WTA

1 июля в Лондоне стартует Уимблдон. Из-за начала третьего в сезоне турнира серии Большого шлема обновленный рейтинг опубликован в воскресенье, а не в понедельник.
Россиянка Екатерина Александрова переместилась с 52-го на 45-е место. Американка Серена Уильямс вернулась в первую десятку, поднявшись на одну строчку. Австралийка Эшли Барти продолжает лидировать в рейтинге, японка Наоми Осака занимает второе место, третье — чешка Каролина Плишкова.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6495 очков;.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6377;.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055;.
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5430;.
5 (5). Ангелик Кербер (Германия) — 4805;.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4555;.
7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 4063;.
8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 3868;.
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682;.
10 (11). Серена Уильямс (США) — 3411…
30 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1745…
45 (52). Екатерина Александрова (Россия) — 1193;.
46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
59 (58). Вероника Кудерметова (Россия) — 994…
62 (61). Маргарита Гаспарян (Россия) — 929…
71 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 815…
73 (73). Евгения Родина (Россия) — 805…
78 (77). Вера Звонарева (Россия) — 769…
80 (80). Мария Шарапова (Россия) — 740…
83 (86). Виталия Дьяченко (Россия) — 710;.
84 (87). Анна Блинкова (Россия) — 704.