Уимблдонский теннисный турнир в 133-й раз стартует на кортах в Лондоне

Источник: AFP 2019

Титул будут защищать серб Новак Джокович и немка Ангелик Кербер, хотя в женском турнире основное внимание традиционно будет приковано к россиянке Марии Шараповой и американке Серене Уильямс, которые могут встретиться друг с другом в четвертом круге. Шарапова в этом сезоне пропустила около пяти месяцев из-за травмы плеча, полученной на турнире в Санкт-Петербурге в январе. На Roland Garros она не выступала, решив сосредоточиться на подготовке к Уимблдону.

В первом круге россиянка, которая занимает 80-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), встретится с француженкой Полин Пармантье (82). Шарапова вернулась к турнирной практике лишь на прошлой неделе, дойдя до второго круга на соревнованиях в Мальорке, где проиграла Кербер. На Уимблдоне их пути могут пересечься в третьем круге.

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Светлана Кузнецова в первом круге встретится с Алисон ван Эйтванк из Бельгии, Анастасия Павлюченкова сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии, Варвара Флинк — с испанкой Паулой Барбосой, Екатерина Александрова — с чешкой Катериной Синяковой, Анна Калинская — с полькой Магдой Линетт, Виталия Дьяченко — с француженкой Кристиной Младенович, Маргарита Гаспарян — с немкой Анной-Леной Фридзам, Анастасия Потапова — с Джил Тайхманн из Швейцарии.

Посеянная на Уимблдоне под 29-м номером Дарья Касаткина начнет выступление матчем с представительницей Австралии Айлой Томлянович, Вероника Кудерметова — с бельгийкой Исалин Бонавентюре. Серена Уильямс в первом круге сыграет с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе, а 39-летняя Винус Уильямс — с 15-летней американкой Кори Гауфф. Прошлогодняя победительница турнира Кербер начнет защиту титула матчем с соотечественницей Татьяной Марией.

Российские теннисисты способны удивить

В мужской сетке Карен Хачанов, посеянный на Уимблдоне под 10-м номером, сыграет с южнокорейцем Сун У Квоном. Даниил Медведев (11-й номер посева) в первом круге встретится с итальянцем Паоло Лоренци, а Андрей Рублев сыграет с чилийцем Кристианом Гарином.

По мнению вице-президента Федерации тенниса России (ФТР) Евгения Кафельникова, молодые российские теннисисты способны преподнести сюрприз. «Жду хороших результатов от Медведева, Хачанова и Рублева, — сказал Кафельников ТАСС. — Но все будет зависеть от них, конечно».

Прошлогодний победитель турнира и первая ракетка мира серб Новак Джокович в первом круге сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером, швейцарец Роджер Федерер (второй номер посева) встретится с Ллойдом Харрисом из ЮАР, испанец Рафаэль Надаль (3), месяц назад в 12-й раз победивший на Открытом чемпионате Франции, — с японцем Юити Сугитой.

Из россиян на Уимблдоне побеждала лишь Шарапова

Мужской турнир чаще других выигрывал Федерер — восемь раз, семь титулов у американца Пита Сампраса. Российские теннисисты в финал Уимблдона не выходили, зато в 1973 году в решающем матче играл один из сильнейших советских игроков — Александр Метревели, уступив чеху Яну Кодешу.

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У женщин девять титулов у Мартины Навратиловой, которая в разные годы представляла Чехословакию и США, семь раз в Открытую эру побеждали Серена Уильямс и немка Штеффи Граф.

В 2004 году на Уимблдоне победила 17-летняя Шарапова. В 2011 году она снова была в финале, но уступила чешке Петре Квитовой. Годом ранее в финале английского турнира играла Вера Звонарева, но проиграла Серене Уильямс.