Россиянин Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP перед стартом Уимблдона
ТАСС, 1 июля. Россиянин Карен Хачанов занимает девятое место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 1 июля. Россиянин Карен Хачанов занимает девятое место в рейтинге Ассоциации
В активе 23-летнего теннисиста 2980 очков. Хачанов сохраняет позицию перед стартом третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона, который пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне. Даниил Медведев занимает в рейтинге 13-е место (2625 очков), сохранив позицию по сравнению с прошлой неделей. Россиянин Андрей Рублев опустился на одну строчку и занимает 79-е место (696).
В первом круге Уимблдона Хачанов сыграет с южнокорейцем Сун У Квоном, Медведев — с итальянцем Паоло Лоренци, Рублев — с чилийцем Кристианом Гарином.
Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной. На первом месте идет серб Новак Джокович, на втором — испанец Рафаэль Надаль, на третьем — швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP от 1 июля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6620;.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595;.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4405;.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215;.
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3610;.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980;.
10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785…
13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625…
79 (78). Андрей Рублев (Россия) — 696.