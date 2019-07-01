Россиянин Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP перед стартом Уимблдона

В активе 23-летнего теннисиста 2980 очков. Хачанов сохраняет позицию перед стартом третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона, который пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне. Даниил Медведев занимает в рейтинге 13-е место (2625 очков), сохранив позицию по сравнению с прошлой неделей. Россиянин Андрей Рублев опустился на одну строчку и занимает 79-е место (696).