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11:41 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP перед стартом Уимблдона

ТАСС, 1 июля. Россиянин Карен Хачанов занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

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Источник: Reuters

В активе 23-летнего теннисиста 2980 очков. Хачанов сохраняет позицию перед стартом третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона, который пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне. Даниил Медведев занимает в рейтинге 13-е место (2625 очков), сохранив позицию по сравнению с прошлой неделей. Россиянин Андрей Рублев опустился на одну строчку и занимает 79-е место (696).

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В первом круге Уимблдона Хачанов сыграет с южнокорейцем Сун У Квоном, Медведев — с итальянцем Паоло Лоренци, Рублев — с чилийцем Кристианом Гарином.

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной. На первом месте идет серб Новак Джокович, на втором — испанец Рафаэль Надаль, на третьем — швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 1 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6620;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595;.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4405;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215;.

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;.

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3610;.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980;.

10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785…

13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625…

79 (78). Андрей Рублев (Россия) — 696.

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