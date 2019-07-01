Перед стартом Уимблдона Азаренко поднялась на 40-е место, Соболенко покинула топ-10 рейтинга WTA

Теперь Арина Соболенко находится на 11-й позиции, а в топ-10 вернулась экс-первая ракетка планеты американка Серена Уильямс. Еще один бывший лидер мирового рейтинга белоруска Виктория Азаренко поднялась на две ступеньки и теперь находится на 40-м месте. Александра Саснович занимает 32-ю позицию, Вера Лапко на 106-й строке.
1. Эшли Барти (Австралия) — 6495 очков,
2. Наоми Осака (Япония) — 6377,
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 6055,
4. Кики Бертенс (Нидерланды) — 5430,
5. Анжелика Кербер (Германия) — 4805,
6. Петра Квитова (Чехия) — 4555,
7. Симона Халеп (Румыния) — 4063,
8. Элина Свитолина (Украина) — 3868,
9. Слоан Стивенс (США) — 3682,
10. Серена Уильямс (США) — 3411.
Сегодня в первом раунде Уимблдона Арина Соболенко встретится со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой (139-й номер мирового рейтинга), Александра Саснович будет соперничать с румынкой Симоной Халеп (7), Виктория Азаренко сыграет с француженкой Ализе Корне (51). Завтра соперницей Веры Лапко будет китайская теннисистка Ван Цян (15).
Третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится на травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба 14 июля. В этом году общий призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов стерлингов.