Маргарита Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Гаспарян. Эта игра стала четвертой между спортсменками, россиянка одержала первую победу. В следующем круге 24-летняя Гаспарян встретится с восьмой сеянной турнира украинкой Элиной Свитолиной.

Гаспарян впервые в карьере вышла во второй круг Уимблдона. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии (2016). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 62-е место, на ее счету два титула WTA.

Фридзам на турнирах серии Большого шлема доходила до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии (2016). В том же году она играла в третьем круге Уимблдона. В рейтинге WTA 25-летняя немка занимает 286-е место.