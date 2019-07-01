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16:37 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко проиграла 139-й ракетке мира Магдалене Рыбариковой в первом круге Уимблдона

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба стартовал 133-й Уимблдонский турнир, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Первой из четырех белорусских участниц одиночного разряда в борьбу вступила Арина Соболенко (11-й номер рейтинга WTA).

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В поединке 1/64 финала одиночного разряда она встречалась со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой (139) и уступила в двух сетах — 2:6, 4:6.

Сегодня свои первые матчи проводят еще две белоруски: Александра Саснович (32) против румынки Симоны Халеп (7), Виктория Азаренко (40) — против француженки Ализе Корне (51). Завтра соперницей Веры Лапко будет китайская теннисистка Ван Цян (15).

Третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится 14 июля. В этом году общий призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов стерлингов.

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