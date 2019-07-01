Арина Соболенко проиграла 139-й ракетке мира Магдалене Рыбариковой в первом круге Уимблдона

Источник: РИА "Новости"

Первой из четырех белорусских участниц одиночного разряда в борьбу вступила Арина Соболенко (11-й номер рейтинга WTA).

В поединке 1/64 финала одиночного разряда она встречалась со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой (139) и уступила в двух сетах — 2:6, 4:6.

Сегодня свои первые матчи проводят еще две белоруски: Александра Саснович (32) против румынки Симоны Халеп (7), Виктория Азаренко (40) — против француженки Ализе Корне (51). Завтра соперницей Веры Лапко будет китайская теннисистка Ван Цян (15).