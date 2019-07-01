Александра Саснович уступила Симоне Халеп в 1/64 финала Уимблдона
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (36-й номер мирового рейтинга) проиграла в первом раунде Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (36-й номер мирового рейтинга) проиграла в первом раунде Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке одиночного разряда Александра Саснович оказывала упорное сопротивление
До этого Арина Соболенко (11) проиграла словацкой теннисистке Магдалене Рыбариковой (139) — 2:6, 4:6.