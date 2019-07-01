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18:06 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович уступила Симоне Халеп в 1/64 финала Уимблдона

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (36-й номер мирового рейтинга) проиграла в первом раунде Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В стартовом поединке одиночного разряда Александра Саснович оказывала упорное сопротивление экс-первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп (7), но потерпела поражение — 4:6, 5:7. При этом во второй партии белоруска вела со счетом 5:3 и подавала на сет.

Во время загрузки произошла ошибка.

До этого Арина Соболенко (11) проиграла словацкой теннисистке Магдалене Рыбариковой (139) — 2:6, 4:6.

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