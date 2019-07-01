Александра Саснович уступила Симоне Халеп в 1/64 финала Уимблдона

В стартовом поединке одиночного разряда Александра Саснович оказывала упорное сопротивление экс-первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп (7), но потерпела поражение — 4:6, 5:7. При этом во второй партии белоруска вела со счетом 5:3 и подавала на сет.