Анастасия Потапова вышла во второй круг Уимблдона

Источник: РИА "Новости"

Встреча, длившаяся 1 час 46 минут, завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Потаповой. Эта игра стала третьей между спортсменками, во всех встречах победу одержала россиянка. В следующем круге 18-летняя Потапова встретится с 24-й сеяной турнира хорваткой Петрой Мартич.

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Потапова впервые в карьере вышла во второй круг Уимблдона. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход во второй круг на Открытом чемпионате Австралии (2019) и Открытом чемпионате Франции (2019). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 71-е место.

Тайхманн на турнирах серии Большого шлема доходила до второго круга на Открытом чемпионате США (2018). В рейтинге WTA 21-летняя швейцарка занимает 89-е место.