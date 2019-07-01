Юлия Путинцева прокомментировала победу над второй ракеткой мира на «Уимблдоне»

«Это чудесно. Я никогда не играла на этом корте раньше, даже его форма удивила меня — то, что он круглый, а не квадратный. Я думаю, что проделала хорошую работу здесь и отлично боролась. Сейчас я очень счастлива», — цитирует Путинцеву официальный сайт «Уимблдона».