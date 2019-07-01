Юлия Путинцева прокомментировала победу над второй ракеткой мира на «Уимблдоне»
Казахстанка Юлия Путинцева поделилась эмоциями от победы над второй ракеткой мира Наоми Осакой из Японии в первом круге «Уимблдона».
Казахстанка Юлия Путинцева поделилась эмоциями от победы над второй ракеткой мира Наоми Осакой из Японии в первом круге «Уимблдона».
Игра прошла сегодня, 1 июля, и завершилась со счетом 7:6, 6:2.
«Это чудесно. Я никогда не играла на этом корте раньше, даже его форма удивила меня — то, что он круглый, а не квадратный. Я думаю, что проделала хорошую работу здесь и отлично боролась. Сейчас я очень счастлива», — цитирует Путинцеву официальный сайт «Уимблдона».
Отметим, что Путинцева побеждала Осаку 20 июня на турнире в Бирмингеме. После того матча японка лишилась статуса первой ракетки мира и до сегодняшнего дня не играла.
Во втором круге «Уимблдона» 3 июля Путинцева, которая идет на 39-м месте в рейтинге WTA, встретится с 81-й ракеткой мира Викторией Голубич из Швейцарии.