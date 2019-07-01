Медведев обыграл Лоренци в первом круге Уимблдона

Встреча, длившаяся 2 часа 11 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу посеянного под 11-м номером Медведева. Теннисисты играли между собой во второй раз, в обеих встречах победу одержал Медведев. В следующем круге 23-летний россиянин сыграет против австралийца Алексея Попырина, который в первом круге обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту.