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1 июля, источник: ТАСС

Касаткина не смогла выйти во второй круг Уимблдона

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина уступила австралийской теннисистке Айле Томлянович в матче первого круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

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Источник: РИА "Новости"

22-летняя Касаткина, которая была посеяна под 29-м номером, проиграла со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 7 минут. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 30-е место, Томлянович — 49-е.

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В следующем круге Томлянович встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ализе Корне (Франция).

В прошлом году Касаткина дошла до четвертьфинала турнира, что является ее высшим достижением на турнирах Большого шлема. Также в ее активе две победы на турнирах WTA.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.

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