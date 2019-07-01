Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауф на Уимблдоне

Гауфф стала самой молодой спортсменкой с 1996 года, которая прошла во второй круг турнира Большого шлема (15 лет, 110 дней). В 1996 году россиянка Анна Курникова в возрасте 15 лет дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, где проиграла немке Штеффи Граф. Уильямс является пятикратной победительницей Уимблдона, также в ее активе одна победа на Открытом чемпионате США.