Виктория Азаренко победила Ализе Корне и вышла во второй раунд Уимблдона

Сегодня в матче 1/64 финала Виктория Азаренко, занимающая 40-е место в мировом рейтинге, переиграла французскую теннисистку Ализе Корне, у которой 51-я позиция, — 6:4, 6:4. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет представительница Австралии Айла Томлянович (49).