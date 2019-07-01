Виктория Азаренко победила Ализе Корне и вышла во второй раунд Уимблдона
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко одержала победу в первом раунде одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко одержала победу в первом раунде одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/64 финала Виктория Азаренко, занимающая 40-е место в мировом рейтинге, переиграла французскую теннисистку Ализе Корне, у которой 51-я позиция, — 6:4, 6:4. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет представительница Австралии Айла Томлянович (49).
Еще две белоруски проиграли свои стартовые поединки одиночного разряда. Александра Саснович оказала упорное сопротивление