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2 июля, источник: ТАСС

Российская теннисистка Дьяченко проиграла в первом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Виталия Дьяченко уступила француженке Кристине Младенович в первом круге Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 6:2 в пользу Младенович. В следующем круге 26-летняя француженка сыграет против победительницы матча между представительницей Туниса Онс Жабер и чешкой Петрой Квитовой (шестой номер посева).

28-летняя Дьяченко в прошлом году играла в третьем круге Уимблдона, что стало ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 83-е место.

Младенович дважды играла в третьем круге Уимблдона (2015, 2018). На турнирах серии Большого шлема ее лучшими результатами являются четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции (2017) и Открытого чемпионата США (2015). В рейтинге WTA она занимает 48-ю строчку, в ее активе один титул ассоциации.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.

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