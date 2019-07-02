Сэм Куэрри не пустил Доминика Тима во второй круг Уимблдонского турнира

Источник: AP 2019

Куэрри в своем стартовом матче обыграл пятую ракетку турнира австрийца Доминика Тима — 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. На предыдущем турнире серии Большого шлема в сезоне — «Ролан Гаррос» — Тим дошел до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Следующим соперником Куэрри станет победитель матча Кристиан Гарин (Чили) — Андрей Рублёв (Россия).

В другом матче первого круга грузин Николоз Басилашвили за 3 часа 28 минут сломил сопротивление британца Джеймса Уорда — 2:6, 4:6, 6:4, 6:4, 8:6. Теперь Басилашвили предстоит встреча с еще одним британцем Дэном Эвансом.