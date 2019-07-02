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2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Сэм Куэрри не пустил Доминика Тима во второй круг Уимблдонского турнира

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Американец Сэм Куэрри вышел во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.

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Источник: AP 2019

Куэрри в своем стартовом матче обыграл пятую ракетку турнира австрийца Доминика Тима — 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. На предыдущем турнире серии Большого шлема в сезоне — «Ролан Гаррос» — Тим дошел до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Следующим соперником Куэрри станет победитель матча Кристиан Гарин (Чили) — Андрей Рублёв (Россия).

В другом матче первого круга грузин Николоз Басилашвили за 3 часа 28 минут сломил сопротивление британца Джеймса Уорда — 2:6, 4:6, 6:4, 6:4, 8:6. Теперь Басилашвили предстоит встреча с еще одним британцем Дэном Эвансом.

Также во второй круг вышел 25-й сеяный австралиец Алекс де Минаур, со счетом 6:0, 6:4, 7:6 (7:5) победивший итальянца Марко Чеккинато. Следующим соперником австралийца станет Стив Джонсон из США.

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