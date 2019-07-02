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2 июля, источник: ТАСС

Теннисист Рублев вышел во второй круг Уимблдона

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев победил чилийца Кристиана Гарина и вышел во второй круг Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4 в пользу 21-летнего россиянина. В следующем круге Рублев сыграет против американца Сэма Куэрри, победившего в первом раунде финалиста прошедшего Открытого чемпионата Франции австрийца Доминика Тима (6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:3, 6:0).

Рублев повторил свой лучший результат в Лондоне, ранее он выходил во второй круг Уимблдона в 2017 году. Лучшим достижением россиянина, занимающего 79-ю строчку Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2018).

Гарин находится на 34-м месте рейтинга АТР, 23-летний чилиец ни разу не доходил до второго круга лондонского турнира, лучшим достижением теннисиста на турнирах серии Большого шлема стало участие во втором круге прошедшего «Ролан Гаррос».

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.

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