Федерер вышел во второй круг Уимблдона
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер в 17-й раз подряд вышел во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер в 17-й раз подряд вышел во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Вторая ракетка турнира 37-летний Федерер во вторник сломил сопротивление южноафриканца Ллойда Харриса — 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.
На корте теннисисты провели 1 час 51 минуту.
Следующим соперником швейцарца, который является восьмикратным победителем Уимблдона, станет либо британец Джей Кларк, либо американец Ноа Рубин.
Результаты других матчей первого круга:
Жиль Симон (Франция) — Сальваторе Карузо (Италия) — 7:6 (9:7), 6:3, 6:2;.
Маттео Берреттини (Италия) — Аляж Бедене (Словения) — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:3).