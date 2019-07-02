Федерер вышел во второй круг Уимблдона

Федерер вышел во второй круг Уимблдона

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер в 17-й раз подряд вышел во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.