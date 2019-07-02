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2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Федерер вышел во второй круг Уимблдона

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер в 17-й раз подряд вышел во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.

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Источник: AP 2019

Вторая ракетка турнира 37-летний Федерер во вторник сломил сопротивление южноафриканца Ллойда Харриса — 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

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На корте теннисисты провели 1 час 51 минуту.

Следующим соперником швейцарца, который является восьмикратным победителем Уимблдона, станет либо британец Джей Кларк, либо американец Ноа Рубин.

Результаты других матчей первого круга:

Жиль Симон (Франция) — Сальваторе Карузо (Италия) — 7:6 (9:7), 6:3, 6:2;.

Маттео Берреттини (Италия) — Аляж Бедене (Словения) — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:3).

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