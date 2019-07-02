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2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Варвара Флинк вышла во второй круг Уимблдонского турнира

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россиянка Варвара Флинк одержала победу в своем стартовом матче на Уимблдонском теннисном турнире, который проходит в пригороде Лондона.

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Флинк, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, в первом круге обыграла испанку Паулу Бадосу — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Следующая соперница россиянки определится в матче Елена Габриэла Рузе (Румыния) — Юлия Гёргес (Германия).

Результаты других матчей первого круга:

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 26-й номер посева) — 6:4, 6:4;.

Аманда Анисимова (США, 25) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:3, 6:3.

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