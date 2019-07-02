Варвара Флинк вышла во второй круг Уимблдонского турнира
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россиянка Варвара Флинк одержала победу в своем стартовом матче на Уимблдонском теннисном турнире, который проходит в пригороде Лондона.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россиянка Варвара Флинк одержала победу в своем стартовом матче на Уимблдонском теннисном турнире, который проходит в пригороде Лондона.
Флинк, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, в первом круге обыграла испанку Паулу Бадосу — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Следующая соперница россиянки определится в матче Елена Габриэла Рузе (Румыния) — Юлия Гёргес (Германия).
Результаты других матчей первого круга:
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 26-й номер посева) — 6:4, 6:4;.
Аманда Анисимова (США, 25) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:3, 6:3.