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2 июля, источник: ТАСС

Шарапова проиграла Пармантье в первом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова проиграла французской теннисистке Полин Пармантье в первом круге Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

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При счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу Пармантье 32-летняя россиянка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В следующем круге 33-летней француженке предстоит сыграть с испанкой Карлой Суарес Наварро (30-й посев).

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Лучшим результатом Пармантье на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису (2014). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 88-ю строчку.

Шарапова, которая занимает 80-е место в рейтинге, является победительницей 39 турниров WTA. Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии и Уимблдон.

Также в первом круге 22-летняя россиянка Варвара Флинк победила испанку Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:2. В следующем круге она сыграет с победительницей матча между Еленой Габриэлой Рузе (Румыния) и Юлией Гёргес (Германия, 18-й посев).

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Ангелик Кербер.

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