Квитова победила Жабер в первом раунде Уимблдона
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Чешка Петра Квитова пробилась во второй круг Уимблдона, который проходит в пригороде Лондона.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Чешка Петра Квитова пробилась во второй круг Уимблдона, который проходит в пригороде Лондона.
Шестая ракетка турнира Квитова в первом раунде победила Онс Жабер из Туниса со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей чешской теннисистки будет француженка Кристина Младенович, выбившая из борьбы россиянку Виталию Дьяченко.
Результаты других матчей первого круга Уимблдона, прошедших во вторник:
Юлия Гергес (Германия, 18-й номер посева) — Елена Рузе (Румыния) — 7:5, 6:1;.
Карла
Йоханна Конта (Великобритания, 19-й) — Ана Богдан (Румыния) — 7:5, 6:2.