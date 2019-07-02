Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.07
Сент-Джозефс
Приштина
20
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
11За кого в спорте болеет Ольга Бузова?
11Церемония закрытия II Европейских игр в Минске
2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Квитова победила Жабер в первом раунде Уимблдона

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Чешка Петра Квитова пробилась во второй круг Уимблдона, который проходит в пригороде Лондона.

Наверх
Источник: Reuters

Шестая ракетка турнира Квитова в первом раунде победила Онс Жабер из Туниса со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей чешской теннисистки будет француженка Кристина Младенович, выбившая из борьбы россиянку Виталию Дьяченко.

Результаты других матчей первого круга Уимблдона, прошедших во вторник:

Юлия Гергес (Германия, 18-й номер посева) — Елена Рузе (Румыния) — 7:5, 6:1;.

Карла Суарес-Наварро (Испания, 30-й) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:2,7:5;.

Йоханна Конта (Великобритания, 19-й) — Ана Богдан (Румыния) — 7:5, 6:2.

 Зе Луиш - ты меня волнуешь: россиянка, укравшая спартаковца из семьи
Судья остановил бой ММА из-за большого количества крови (видео)
Шарапова досрочно закончила почти выигранный матч
Панарин при помощи необычной церемонии выбрал себе игровой номер
«Тоттенхэм» не покупал полгода. Сколько потратили конкуренты
ВАДА подозревает 298 русских спортсменов в употреблении допинга
«Зенит» отозвал футболиста из расположения «Ростова»
Женская сборная России вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу
15 самых ярких спортивных журналисток мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь