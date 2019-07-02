Квитова победила Жабер в первом раунде Уимблдона

Шестая ракетка турнира Квитова в первом раунде победила Онс Жабер из Туниса со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей чешской теннисистки будет француженка Кристина Младенович, выбившая из борьбы россиянку Виталию Дьяченко.