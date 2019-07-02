Серена Уильямс пробилась во второй круг Уимблдона
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй раунд Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй раунд Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Уильямс (11-я сеяная) в первом круге переиграла итальянку Джулию
Соперницей американки во втором раунде будет победительница матча Кая Юван (Словения) — Кристина Плишкова (Чехия).