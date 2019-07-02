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2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Серена Уильямс пробилась во второй круг Уимблдона

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй раунд Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

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Источник: AP 2019

Уильямс (11-я сеяная) в первом круге переиграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе со счетом 6:2, 7:5.

Соперницей американки во втором раунде будет победительница матча Кая Юван (Словения) — Кристина Плишкова (Чехия).

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