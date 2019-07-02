Больно смотреть. Мария Шарапова досрочно закончила почти выигранный матч
В третьем сете она просто ушла с корта.
В третьем сете она просто ушла с корта.
Уимблдон — турнир, который
Все тогдашние соперницы Марии, кроме, собственно, Уильямс, давно завершили карьеру. Закончилась и золотая эра российского тенниса, когда победы на крупнейших соревнованиях казались
Снявшись с турнира в
Соперница по первому раунду Шараповой досталась совсем неплохая — Полин Пармантье. С учётом того, что в посев Мария, потерявшая все очки за прошлогодние успехи на грунте и оказавшаяся в результате этого на 80-й позиции, и близко не попадала, жеребьёвка действительно хорошая. Правда, четверть у россиянки очень насыщенная — в третьем круге она может вновь встретиться с Кербер, а в четвёртом раунде на горизонте маячит Серена Уильямс, которую Мария не побеждала как раз с 2004 года, с момента встречи на Итоговом чемпионате WTA.
В отдельных розыгрышах Мария действовала здорово, давая болельщикам со стажем поностальгировать и получить флэшбеки если не с чемпионского 2004-го, то хотя бы с 2011-го, когда она дошла здесь до финала и проиграла Петре Квитовой. Но стабильности у Шараповой совсем не было — она часто ошибалась, и подача опять скорее мешала, чем помогала. Такое уже было в начале 10-х годов, затем с помощью Томаса Хогстедта ситуацию удалось исправить, насколько это было возможно после операций на плече — но сейчас и вновь работающий с Шараповой Хогстедт наладить ей подачу не может.
0 эйсов и 7 двойных ошибок — с таким показателем россиянка вышла подавать на матч во втором сете. Но завершить поединок в свою пользу ей не удалось. Пармантье отыгралась с 2:5, взяв четыре гейма подряд, и хотя Мария сделала обратный брейк с двойного сетбола,
Кстати, к концу этого сета на второй корт, где играла Мария, подтянулось больше зрителей, почти до конца заполнив трибуны — в первой половине поединка многие предпочли посмотреть матч Роджера Федерера с Ллойдом Джорджем Харрисом, где южноафриканец к тому же сенсационно выиграл у восьмикратного чемпиона Уимблдона стартовую партию. Однако в решающем сете смотреть оказалось толком не на что. Перед её началом Шарапова вызвала врача
В середине третьей партии Шарапова выглядела так, что, казалось,
Артём Тайманов