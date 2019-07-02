Тарпищев: Шарапова проиграла на Уимблдоне из-за травмы запястья и проблем с психологией

«Она получила травму левого запястья и весь третий сет забегала под право, — сказал Тарпищев. — Но вообще, тут еще проблемы с игровой психологией. Отсутствие практики турниров сказалось на нервной системе. Все же перед Уимблдоном надо было провести три-четыре турнира, чтобы войти в игровой ритм и тонус».