Тарпищев: Шарапова проиграла на Уимблдоне из-за травмы запястья и проблем с психологией

Шарапова проиграла французской теннисистке Полин Пармантье в первом круге Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.
При счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу Пармантье 32-летняя россиянка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В следующем круге 33-летней француженке предстоит сыграть с испанкой Карлой Суарес Наварро (30-й посев).
«Она получила травму левого запястья и весь третий сет забегала под право, — сказал Тарпищев. — Но вообще, тут еще проблемы с игровой психологией. Отсутствие практики турниров сказалось на нервной системе. Все же перед Уимблдоном надо было провести три-четыре турнира, чтобы войти в игровой ритм и тонус».
133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Ангелик Кербер.