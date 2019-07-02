Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин стартовал с победы на «Уимблдоне»

Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 6:4. Соперники провели на корте один час и 58 минут.

В рейтинге ATP 31-летний Кукушкин идет выше всех казахстанцев, занимая 58-е место, а 33-летний Андухар располагается на 78-й строчке. Соперники впервые встречались друг с другом.

Соперник Кукушкина по второму кругу определяется в эти минуты в матче между американцем Джоном Изнером (12-е место в рейтинге ATP) и норвежцем Руудом Каспером (62).

Еще один представитель Казахстана Александр Бублик в первом круге «Уимблдона» проиграл в четырех сетах французу Грегуа Барреру — 6:3, 4:6, 3:6, 3:6. Матч длился один час и 53 минуты.

В рейтинге ATP 22-летний Бублик идет на 82-м месте, а 25-летний Баррер — на 186-м. В личных встречах счет стал равным — 1:1.