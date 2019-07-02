Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин стартовал с победы на «Уимблдоне»
Казахстанец Михаил Кукушкин победил испанца Пабло Андухара в первом круге «Уимблдона», передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Михаил Кукушкин победил испанца Пабло Андухара в первом круге «Уимблдона», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 6:4. Соперники провели на корте один час и 58 минут.
В рейтинге ATP 31-летний Кукушкин идет выше всех казахстанцев, занимая 58-е место, а 33-летний Андухар располагается на 78-й строчке. Соперники впервые встречались друг с другом.
Соперник Кукушкина по второму кругу определяется в эти минуты в матче между американцем Джоном Изнером (12-е место в рейтинге ATP) и норвежцем Руудом Каспером (62).
Еще один представитель Казахстана Александр Бублик в первом круге «Уимблдона» проиграл в четырех сетах французу Грегуа Барреру — 6:3, 4:6, 3:6, 3:6. Матч длился один час и 53 минуты.
В рейтинге ATP 22-летний Бублик идет на 82-м месте, а 25-летний Баррер — на 186-м. В личных встречах счет стал равным — 1:1.
Отметим, что лучшее достижение Кукушкина на «Уимблдоне» — третий круг в 2014 году, а Бублик во второй раз участвовал в основной сетке и пока не смог пройти стартовый раунд.