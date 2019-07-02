Надаль вышел во второй круг Уимблдонского турнира
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Надаль, получивший третий номер посева, в своем стартовом матче обыграл японца Юити Сугиту — 6:3, 6:1, 6:3.
На корте теннисисты провели чуть более двух часов.
Следующим соперником испанца, который является двукратным победителем турнира, станет австралиец Ник Кирьос.
В другом матче первого круга литовец Ричардас Беранкис со счетом 7:6 (7:0), 6:4, 6:3 нанес поражение Денису Шаповалову (29-й номер посева) из Канады.
Во втором круге Беранкис сыграет с французом