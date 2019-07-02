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2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Надаль вышел во второй круг Уимблдонского турнира

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.

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Источник: Reuters

Надаль, получивший третий номер посева, в своем стартовом матче обыграл японца Юити Сугиту — 6:3, 6:1, 6:3.

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На корте теннисисты провели чуть более двух часов.

Следующим соперником испанца, который является двукратным победителем турнира, станет австралиец Ник Кирьос.

В другом матче первого круга литовец Ричардас Беранкис со счетом 7:6 (7:0), 6:4, 6:3 нанес поражение Денису Шаповалову (29-й номер посева) из Канады.

Во втором круге Беранкис сыграет с французом Жо-Вильфридом Цонга.

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